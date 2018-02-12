Північнокорейські вболівальниці незвично підтримують своїх спортсменів на Олімпіаді (фотогалерея, відео)
Користувачі Твіттера активно обговорюють вболівальниць з Північної Кореї, які підтримують своїх спортсменів на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані. Група фанаток з КНДР хором виконує пісні і національні танці, голосно плескає і розмахує прапорами.
Вболівальниці Північної Кореї вже відвідали на Іграх змагання з ковзанярського спорту та хокею. Користувачі, які публікують з ними відео, відзначають, що кореянки "виглядають дратівливо", а їхній "ентузіазм нервує".
"Це одна з найдивніших речей, яку я бачив у своєму житті! Група підтримки Північної Кореї на Олімпіаді", - написав один з користувачів.
Нагадаємо, команда Північної Кореї на Олімпіаді представлена десятьма спортсменами. На церемонії відкриття команди КНДР і Республіки Корея пройшли під єдиним прапором.
This is one of the wildest things I have ever witnessed with my own two eyes!! A North Korean cheer sqaud at the Olympics pic.twitter.com/ijJysVGLXf— Matt Stopera (@mattstopera) February 10, 2018