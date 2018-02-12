Північнокорейські вболівальниці незвично підтримують своїх спортсменів на Олімпіаді (фотогалерея, відео)

12:12, 12 лютого 2018
Олімпіада
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Вболівальниці Північної Кореї / REUTERS

Користувачі Твіттера активно обговорюють вболівальниць з Північної Кореї, які підтримують своїх спортсменів на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані. Група фанаток з КНДР хором виконує пісні і національні танці, голосно плескає і розмахує прапорами.

Вболівальниці Північної Кореї вже відвідали на Іграх змагання з ковзанярського спорту та хокею. Користувачі, які публікують з ними відео, відзначають, що кореянки "виглядають дратівливо", а їхній "ентузіазм нервує".

"Це одна з найдивніших речей, яку я бачив у своєму житті! Група підтримки Північної Кореї на Олімпіаді", - написав один з користувачів.

Нагадаємо, команда Північної Кореї на Олімпіаді представлена десятьма спортсменами. На церемонії відкриття команди КНДР і Республіки Корея пройшли під єдиним прапором.

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Теги: #Олімпіада-2018#КНДР на Олімпіаді-2018#Пхьончхан 2018