Збірна Канади стала першим фіналістом турніру з керлінгу на Олімпіаді

Другий фіналіст визначиться сьогодні.

На Олімпіаді в Пхьончхані завершився перший півфінальний поєдинок на змаганнях з керлінгу серед змішаних команд. Команда Канади вийшла у фінал, обігравши норвезьку команду з рахунком 8:4.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2018.

У другому півфіналі сьогодні ввечері за південнокорейським часом зіграють команди ОАР (Олімпійських атлетів Росії) і Швейцарії.

Зазначимо, що змагання з керлінгу вперше на Олімпіадах проводяться в дисципліні "мікст-дабл".