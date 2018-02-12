Збірна Канади стала першим фіналістом турніру з керлінгу на Олімпіаді

08:45, 12 лютого 2018
Олімпіада
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Команда Канади вийшла у фінал турніру з керлінгу / REUTERS

На Олімпіаді в Пхьончхані завершився перший півфінальний поєдинок на змаганнях з керлінгу серед змішаних команд. Команда Канади вийшла у фінал, обігравши норвезьку команду з рахунком 8:4.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2018.

У другому півфіналі сьогодні ввечері за південнокорейським часом зіграють команди ОАР (Олімпійських атлетів Росії) і Швейцарії.

Зазначимо, що змагання з керлінгу вперше на Олімпіадах проводяться в дисципліні "мікст-дабл".

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Теги: #Олімпіада-2018#Пхьончхан 2018#керлінг на Олімпіаді-2018