Збірна Канади стала першим фіналістом турніру з керлінгу на Олімпіаді
08:45, 12 лютого 2018Олімпіада
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Другий фіналіст визначиться сьогодні.
Команда Канади вийшла у фінал турніру з керлінгу / REUTERS
На Олімпіаді в Пхьончхані завершився перший півфінальний поєдинок на змаганнях з керлінгу серед змішаних команд. Команда Канади вийшла у фінал, обігравши норвезьку команду з рахунком 8:4.
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2018.
У другому півфіналі сьогодні ввечері за південнокорейським часом зіграють команди ОАР (Олімпійських атлетів Росії) і Швейцарії.
Зазначимо, що змагання з керлінгу вперше на Олімпіадах проводяться в дисципліні "мікст-дабл".
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