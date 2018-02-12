Американка Андерсон стала дворазовою олімпійською чемпіонкою в сноубордингу

Змагання в Пхьончхані проводилися в екстремальних погодних умовах в скороченому форматі.

В Пхьончхані завершилися фінальні змагання в сноуборді в дисципліні слоупстайл. Олімпійською чемпіонкою стала спортсменка із США Джеймі Андерсон.

Турнір пройшов у скороченому форматі - замість трьох спроб спортсменки в рамках фіналу здійснили по два заїзди. Третій заїзд був скасований через погодні умови в Пхьончхані - мороз і сильний вітер.

Кращий результат американки Андерсон у двох спробах склав 83,00 бали. Ця перемога стала для неї другою в кар'єрі на Олімпіадах (у Андерсон також перемога в Сочі-2014).

Слідом за нею на п'єдесталі розташувалася канадська сноубордистка Лорі Блуін з результатом 76.33, яка завоювала срібну медаль Ігор. Бронза – у Енні Рукаярві з Фінляндії. Її показник склав 75.38.

Представниць України в цьому виді програми на Олімпіаді не було.