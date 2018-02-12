Канадські фігуристи виграли золото Олімпіади в командному турнірі
07:50, 12 лютого 2018Олімпіада
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У Олімпійських атлетів з Росії лише срібло, американці - треті.
Канадський дует Тесс Вертью - Скотт Моір / REUTERS
У Пхьончхані розіграний перший комплект нагород у фігурному катанні. Сьогодні рано вранці за київським часом завершилися командні змагання. Збірна Канади достроково завоювала золоті медалі, за один вид до закінчення змагань набравши 63 очки.
Загалом у канадських спортсменів виявилося 73 пункти, повідомляє офіційний сайт Ігор.
Читайте такожлідирують Канадці за підсумками другого дня змагань фігуристів у командному турнірі ОлімпіадиСрібло - у команди Олімпійських атлетів Росії, бронза - у збірної США.
Фігурне катання. Командні змагання:
1. Канада – 73
2. Росія – 66
3. США – 62
4. Італія – 56
5. Японія – 50
6. Китай — 18
7. Німеччина — 16
8. Ізраїль — 13
9. Південна Корея — 13
10. Франція — 13
Збірна Канади з фігурного катання / REUTERS
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