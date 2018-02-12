Канадські фігуристи виграли золото Олімпіади в командному турнірі

У Олімпійських атлетів з Росії лише срібло, американці - треті.

У Пхьончхані розіграний перший комплект нагород у фігурному катанні. Сьогодні рано вранці за київським часом завершилися командні змагання. Збірна Канади достроково завоювала золоті медалі, за один вид до закінчення змагань набравши 63 очки.

Загалом у канадських спортсменів виявилося 73 пункти, повідомляє офіційний сайт Ігор.

Читайте такожлідирують Канадці за підсумками другого дня змагань фігуристів у командному турнірі ОлімпіадиСрібло - у команди Олімпійських атлетів Росії, бронза - у збірної США.

Фігурне катання. Командні змагання:

1. Канада – 73

2. Росія – 66

3. США – 62

4. Італія – 56

5. Японія – 50

6. Китай — 18

7. Німеччина — 16

8. Ізраїль — 13

9. Південна Корея — 13

10. Франція — 13