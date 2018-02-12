На Олімпіаді через погану погоду перенесли змагання з жіночого гігантського слалому

Раніше через сильний вітер були перенесені змагання в слоупстайлі по сноуборду серед жінок.

Змагання з гігантського слалому серед жінок на Зимовій Олімпіаді-2018 у Пхенчхані були перенесені через погану погоду.

Змагання мали відбутися 12 лютого, пише BBC.

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Перша спроба в гігантському слаломі повинна була початися о 3:15 за київським часом, друга - о 6:45. Тепер змагання перенесено на четвер, 15 лютого.

Наголошується, що раніше через сильний вітер були перенесені змагання в слоупстайлі по сноуборду серед жінок, а також чоловічі змагання з гірськолижного спорту у швидкісному спуску.

Крім того, змагання в категорії супергігант перенесено з 15-го на 16 лютого.

Як повідомляв УНІАН, зимова Олімпіада в Пхенчане є найхолоднішою починаючи з 1994 року.