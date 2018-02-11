Розклад дня: в понеділок у Пхьончхані буде розіграно 8 комплектів нагород

21:45, 11 лютого 2018
Олімпіада
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REUTERS

Розклад фіналів:

03.00 Сноуборд. Жінки. Слоупстайл

06.00 Фігурне катання. Командний турнір

06.45 Гірські лижі. Жінки. Гігантський слалом

12.10 Біатлон. Жінки. Гонка переслідування 10 км

14.00 Біатлон. Чоловіки. Гонка переслідування 12,5 км

14.30 Ковзани. Жінки 1 500 м

15.10 Фрістайл. Чоловіки Могул

15.35 Стрибки з трампліну. Жінки К-98. Особисті змагання

Також відбудуться півфінали в керлінгу (мікст), розпочнуться змагання в санному спорті у жінок і чергові матчі жіночого турніру з хокею.

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Теги: #Олімпіада-2018#Пхьончхан 2018#Олімпіада розклад дня