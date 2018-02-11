Розклад дня: в понеділок у Пхьончхані буде розіграно 8 комплектів нагород

Перші комплекти нагород будуть розіграні в фігурному катанні та гірських лижах.

У понеділок, 12 лютого у Пхьончхані будуть розіграні 7 комплектів нагород в рамках Олімпіади-2018, повідомляє офіційний сайт Ігор. Розклад фіналів: 03.00 Сноуборд. Жінки. Слоупстайл 06.00 Фігурне катання. Командний турнір 06.45 Гірські лижі. Жінки. Гігантський слалом 12.10 Біатлон. Жінки. Гонка переслідування 10 км 14.00 Біатлон. Чоловіки. Гонка переслідування 12,5 км 14.30 Ковзани. Жінки 1 500 м 15.10 Фрістайл. Чоловіки Могул 15.35 Стрибки з трампліну. Жінки К-98. Особисті змагання Також відбудуться півфінали в керлінгу (мікст), розпочнуться змагання в санному спорті у жінок і чергові матчі жіночого турніру з хокею.

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