Розклад дня: в понеділок у Пхьончхані буде розіграно 8 комплектів нагород
21:45, 11 лютого 2018Олімпіада
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Перші комплекти нагород будуть розіграні в фігурному катанні та гірських лижах.
REUTERS
У понеділок, 12 лютого у Пхьончхані будуть розіграні 7 комплектів нагород в рамках Олімпіади-2018, повідомляє офіційний сайт Ігор.
Розклад фіналів:
03.00 Сноуборд. Жінки. Слоупстайл
06.00 Фігурне катання. Командний турнір
06.45 Гірські лижі. Жінки. Гігантський слалом
12.10 Біатлон. Жінки. Гонка переслідування 10 км
14.00 Біатлон. Чоловіки. Гонка переслідування 12,5 км
14.30 Ковзани. Жінки 1 500 м
15.10 Фрістайл. Чоловіки Могул
15.35 Стрибки з трампліну. Жінки К-98. Особисті змагання
Також відбудуться півфінали в керлінгу (мікст), розпочнуться змагання в санному спорті у жінок і чергові матчі жіночого турніру з хокею.
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