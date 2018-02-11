У Пхьончхані в екстремальних умовах завершився турнір у фрістайлі-могулі, золото у француженки Лаффон
В олімпійському Пхьончхані завершилися змагання фрістайлісток в категорії могул. Перемогу здобула француженка Перрін Лаффон, яка завоювала першу медаль для своєї країни на Іграх.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Друге місце посіла канадійка Жюстін Дюфур-Лапуант, а замкнула трійку призерів Юлія Галишева з Казахстану.
Змагання були під загрозою зриву і проходили в складних погодних умовах. Нагадаємо, що в неділю з ранку в Пхьончхані були перенесені змагання гірськолижників у швидкісному спуску. Причина - сильний вітер.
Як повідомляв УНІАН, представниця України Тетяна Петрова не була відібрана у фінал, посівши останнє місце в кваліфікації.
Олімпійські ігри-2018.
Пхьончхан, Південна Корея
Фрістайл. Жінки. Могул
1. Перрен Лаффон (Франція) – 78,65.
2. Жюстін Дюфур-Лапуант (Канада) – 78,56.
3. Юлія Галишева (Казахстан) – 77,44...