Австрієць Глайршер здобув сенсаційне золото в санному спорті, українці залишилися поза 20-кою

Триразовий олімпійський чемпіон німець Фелікс Лох через грубу помилку залишився без медалі.

В Пхенчхані завершилися чоловічі змагання з санного спорту в рамках Олімпіади-2018. Золоту медаль завоював австрієць Давид Глайршер. Другим став американець Кріс Мездзер, а замкнув трійку призерів німець Йоганн Людвіг.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

Триразовий олімпійський чемпіон німець Фелікс Лох, який впевнено лідирував після трьох спроб, у заключному заїзді припустився грубої помилки і в підсумку став п'ятим.

Зазначимо, що українець Андрій Мандзій посів 19-е місце в третій спробі, а Антон Дукач виявився 24-м, але обидва саночники не потрапили у топ-20 за результатами трьох заїздів і не відібралися у вирішальну спробу.

Олімпіада-2018.

Пхенчхан, Південна Корея

Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани

1. Давид Глайршер (Австрія) — 3.10,702.

2. Кріс Мездзер (США) — +0,026.

3. Йоханнес Людвіг (Німеччина) — +0,230...