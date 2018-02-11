Золото у спринті на Олімпіаді завоював німець Пайффер, українець Підручний фінішував 21-м

Головні фаворити чоловічого біатлону провалили гонку.

У Пхьончхані завершилася гонка у чоловіків-біатлоністів на дистанції спринт - 10 км. Фаворити чоловічого біатлону француз Мартен Фуркад (8-е місце) і норвежець Йоханнес Бйо (31-е) провалили гонку.

Олімпійським чемпіоном став німець Арнд Пайффер. Срібло - у Міхала Крчмара з Чехії, Домінік Віндіш (Італія) завоював бронзу.

Читайте такожУкраїнські біатлоністки не потрапили в Топ-10 спринту ОлімпіадиЛідер української команди Дмитро Підручний закрив всі десять мішеней, проте його підвела швидкість - в результаті непогане 21-е місце. Артем Прима фінішував 40-м, Сергій Семенов - 46-м. Володимир Семаков посів 78-е місце.

1. Арнд Пайффер (Німеччина, 0+0) 23:38.8

2. Міхал Крчмар (Чехія, 0+0) +4.4

3. Домінік Віндіш (Італія, 0+1) +7.7

4. Джуліан Еберхард (Австрія, 0+1) +8.4

5. Эрленн Бьонтегор (Норвегія, 0+2) +17.4

6. Бенедикт Долль (Німеччина, 0+1) +17.6

...

21. Дмитро Підручний (УКРАЇНА, 0+0) +48.7

40. Артем Прима (УКРАЇНА, 1+1) +1:36.1

46. Сергій Семенов (УКРАЇНА, 0+1) +1:46.1

78. Володимир Семаков (УКРАЇНА, 1+2) +2:52.9