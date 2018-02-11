У 160 кілометрах від олімпійського Пхьончхану стався землетрус
11:41, 11 лютого 2018Олімпіада
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У корейському місті Пхохан були зафіксовані поштовхи магнітудою 4,6 бали.
У корейському Пхохані були зафіксовані поштовхи магнітудою 4,6 бали
У неділю вранці в корейському місті Пхохан стався землетрус.
Спортсменам та учасникам олімпійських делегацій прийшло смс-повідомлення корейською мовою про те, що приблизно в 160 км від Пхьончхана, де проходять зимові Ігри-2018, були зафіксовані поштовхи магнітудою 4,6 бала.
Про це повідомляє NBC.
«Так, в новинах було сказано про це, але сам я не відчув. Обговорювали це питання на ранковій нараді. Хочу запевнити вас, що всі спортивні об'єкти побудовані з урахуванням сейсмоактивності, здатні витримати семибальний землетрус», – зазначив представник оргкомітету Ігор-2018 Сон Баік Ю.
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