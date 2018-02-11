У 160 кілометрах від олімпійського Пхьончхану стався землетрус

У корейському місті Пхохан були зафіксовані поштовхи магнітудою 4,6 бали.

У неділю вранці в корейському місті Пхохан стався землетрус.

Спортсменам та учасникам олімпійських делегацій прийшло смс-повідомлення корейською мовою про те, що приблизно в 160 км від Пхьончхана, де проходять зимові Ігри-2018, були зафіксовані поштовхи магнітудою 4,6 бала.

Про це повідомляє NBC.

«Так, в новинах було сказано про це, але сам я не відчув. Обговорювали це питання на ранковій нараді. Хочу запевнити вас, що всі спортивні об'єкти побудовані з урахуванням сейсмоактивності, здатні витримати семибальний землетрус», – зазначив представник оргкомітету Ігор-2018 Сон Баік Ю.