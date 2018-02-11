Голландець Крамер виграв золото Пхьончхана у ковзанярському спорті з олімпійським рекордом

Це друге золото Нідерландів на Олімпіаді.

В Пхьончхані завершилися змагання серед ковзанярів на дистанції 5 000 метрів. Золоту медаль завоював фаворит в цьому виді програми - голландський спортсмен Свен Крамер.

При цьому він встановив олімпійський рекорд - 6 хвилин 9,76 секунди.

Це друге золото Нідерландів на Олімпіаді. Нагадаємо, вчора представниці цієї країни зайняли весь п'єдестал в жіночих змаганнях в ковзанярському спорті на дистанції 3 000 метроів.

Срібло серед чоловіків на 5-кілометровій дистанції завоював канадець Тед Ян Блемен, бронза - у норвежця Сверре Лунде Педерсена.

Олімпіада-2018

Ковзани

Чоловіки

5 000 м

1. Свен Крамер (Голландія) - 6.09,76 - олімпійський рекорд

2. Тед Ян Блемен (Канада) - 6.11,616

3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегія) - 6.11,618

4. Пітер Майкл (Нова Зеландія) - 6.14,07

5. Син Хун (Корея) - 6.14,15

6. Барт Свингс (Бельгія) - 6.14,57