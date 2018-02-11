Українець Красовський посів 61-е місце в скіатлоні на Олімпіаді, призери - тріо з Норвегії
На Олімпіаді в Пхьончхані завершилася гонка серед чоловіків у скіатлоні - 30-кілометровій дистанції, де перші 15 км лижники біжать класичним стилем (по лижні) та ще 15 км вільним (коньковим) стилем. Всі місця на п'єдесталі розподілили лижники з Норвегії.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Норвезький лижник Сімен Крюгер став олімпійським чемпіоном Пхьончхану. Він подолав дистанцію за 1 годину 16 хвилин 20,0 секунди. Слідом за Крюгером розташувалися його співвітчизники Мартін Йонсруд Сундбю і Ханс Крістер Холунн.
Росіянин Денис Спіцов фінішував четвертим з відставанням від лідера 12,7 секунди, а від третього місця - 2,8 секунди. Француз Моріс Маніфіка фінішував в межах 15-секундної зони від переможця на 5-й сходинці.
Єдиний українець у цій гонці Олексій Красовський виявився в підсумку лише 61-м, загалом же стартували 68 учасників.
Олімпіада. Пхьончхан (Корея)
Лижні гонки. Чоловіки
Скіатлон, 15+15 км
1. Сімен Крюгер (Норвегія) - 1:16.20,0
2. Мартін Йонсруд Сундбю (Норвегія) - відставання 8,0 секунд
3. Ханс Крістер Холунн (Норвегія) - 9,9
Як повідомляв УНІАН, вчора в суботу в жіночому скіатлоні представниці України виявилися також далеко від претендентів на медалі.