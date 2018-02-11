Перше золото для збірної США на Олімпіаді завоював 17-річний сноубордист (фотогалерея)

Золото - у американця Редмонда Джеррарда, срібло та бронза дісталися канадцям.

В Пхьончхані завершилися змагання зі сноубордингу в категорії слоупстайл, де першу золоту медаль для команди США на цих Іграх завоював Редмонд Джеррард, повідомляє офіційний сайт змагань.

Американський сноубордист, якому всього 17 років, блискуче виконав останню, 3-ю спробу у фінальному турнірі і отримав від суддів оцінку 87,16 балів.

Другу і третю сходинки на п'єдесталі посіли спортсмени з Канади. Срібло - у Макса Перро (86,00), бронза - у Марка Макморріса (85,20).

Зазначимо, що в цьому виді програми українці участі не брали.

Чоловіки. Слоупстайл. Фінал

1. Редмонд Джерард (США) — 87,16

2. Макс Перро (Канада) — 86,00

3. Марк Макморріс (Канада) — 85,20

4. Столі Сандбек (Норвегія) — 81,01

5. Карлос Гарсія Найт (Нова Зеландія) — 78,60

6. Маркус Клевеланд (Норвегія) — 77,76

7. Тайлер Ніколсон (Канада) — 76,41

8. Торгейр Бергрем (Норвегія) — 75,80

9. Ніклас Маттссон (Швеція) — 74,71

10. Сеппе Смітс (Бельгія) — 69,03

11. Себастьєн Тутан (Канада) — 61,08

12. Монс Ройсланд (Норвегія) — DNS

Як повідомляв УНІАН, у неділю в Пхьончхані скасували змагання в гірськолижному спуску.