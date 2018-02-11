На Олімпіаді через сильний вітер скасовані змагання з гірськолижного спуску

04:14, 11 лютого 2018
Олімпіада
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Змагання з гірськолижного спуску перенесено на 15 лютого / REUTERS

На зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані скасовані змагання в швидкісному спуску серед чоловіків-гірськолижників. Змагання, в яких розігруватимуться медалі Олімпіади, перенесено на 15 лютого.

Про це повідомляє прес-служба FIS.

Старт повинен був відбутися сьогодні, але через сильний вітер організатори прийняли рішення про перенесення. Зазначимо, що в даному турнірі заявлений лише один українець - Іван Ковбаснюк.

Крім того, змагання в категорії супергігант перенесено з 15-го на 16 лютого.

Як повідомляв УНІАН, зимова Олімпіада в Пхьончані є найхолоднішою починаючи з 1994 року.

REUTERS

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Теги: #Олімпіада-2018#Пхьончхан 2018#гірськолижний спуск на Олімпіаді-2018