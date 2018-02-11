На Олімпіаді через сильний вітер скасовані змагання з гірськолижного спуску
04:14, 11 лютого 2018Олімпіада
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Змагання перенесені на 15-е число.
Змагання з гірськолижного спуску перенесені на 15 лютого / REUTERS
На зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані скасовані змагання в швидкісному спуску серед чоловіків-гірськолижників. Змагання, в яких розігруватимуться медалі Олімпіади, перенесено на 15 лютого.
Про це повідомляє прес-служба FIS.
Старт повинен був відбутися сьогодні, але через сильний вітер організатори прийняли рішення про перенесення. Зазначимо, що в даному турнірі заявлений лише один українець - Іван Ковбаснюк.
Крім того, змагання в категорії супергігант перенесено з 15-го на 16 лютого.
Як повідомляв УНІАН, зимова Олімпіада в Пхьончані є найхолоднішою починаючи з 1994 року.
REUTERS
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