На Олімпіаді через сильний вітер скасовані змагання з гірськолижного спуску

Змагання перенесені на 15-е число.

На зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані скасовані змагання в швидкісному спуску серед чоловіків-гірськолижників. Змагання, в яких розігруватимуться медалі Олімпіади, перенесено на 15 лютого.

Про це повідомляє прес-служба FIS.

Старт повинен був відбутися сьогодні, але через сильний вітер організатори прийняли рішення про перенесення. Зазначимо, що в даному турнірі заявлений лише один українець - Іван Ковбаснюк.

Крім того, змагання в категорії супергігант перенесено з 15-го на 16 лютого.

Як повідомляв УНІАН, зимова Олімпіада в Пхьончані є найхолоднішою починаючи з 1994 року.