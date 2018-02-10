Біатлоністка Віта Семеренко: завжди, коли бачиш результати гонки, здається, що можеш краще

Олімпійська чемпіонка була кращою з українок в спринті - 14-е місце.

Після фінішу сьогоднішньої спринтерської гонки в Пхенчхані Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 з біатлону Віта Семеренко прокоментувала прес-службі Національного олімпійського комітету України результати змагань:

«Був дуже сильний вітер – просто здувало з ніг. Безумовно, неприємно, коли ти на стрільбищі й неймовірний вітер прямо в обличчя, але під час гонки ти не звертаєш на це увагу. Особисто мені сьогодні пощастило з вітром на стрільбище, просто сама не впоралася», - говорить Семеренко.

«В цілому, траса мені сподобалася: гарні підйоми, дуже «робоча». До речі, траса добре підготовлена ​​в порівнянні з тим, коли я тут востаннє була, а це було ще напередодні Олімпіади-2014 під час чемпіонату світу», - відзначила спортсменка.

«Сьогодні хотіла закрити всі мішені, але, на жаль, в мене не вийшло. Впоралася лише на «трійку». Завжди, коли бачиш результати гонки, здається, що можеш краще. Однак - нічого. Це лише тільки початок», - додала Віта.

Як повідомляв УНІАН, сьгодні наші біатлоністки стартували на ХХІІІ зимових Олімпійських іграх в південнокорейському Пхьончхані, де виступили у спринтерській гонці.

Результати українок: Віта Семеренко фінішувала на 14-му місці, Валентина Семеренко - на 46-му, Анастасія Меркушина – 55-ту, Ірина Варвинець – 73-му.