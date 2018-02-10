Лім Хе Чун виграв перше золото для господарів Олімпіади-2018 у шорт-треку
15:02, 10 лютого 2018Олімпіада
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Спортсмен переміг на дистанції 1500 метрів.
Корейський спортсмен завоював перше золото для своєї країни на Іграх в Пхенчхані / Reuters
В Пхенчхані завершилися змагання з шорт-треку на дистанції 1500 метрів у чоловіків, де першу золоту медаль для Південної Кореї на цих Іграх завоював Лім Хе Чун, повідомляє офіційний сайт змагань.
Спортсмен подолав дистанцію за 2 хвилини 10,485 сеунды і встановив новий олімпійський рекорд.
Срібло на рахунку Сьєнки Кнегта з Голландії який відстав від переможця на 0,070 секунди. Бронзовий призер з Росії Семен Єлістратов відстав про чемпіона на 0,202 секунди.
Спортсмени збірної України в цьому виді програми участі не брали.
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