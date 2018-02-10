Лім Хе Чун виграв перше золото для господарів Олімпіади-2018 у шорт-треку

Спортсмен переміг на дистанції 1500 метрів.

В Пхенчхані завершилися змагання з шорт-треку на дистанції 1500 метрів у чоловіків, де першу золоту медаль для Південної Кореї на цих Іграх завоював Лім Хе Чун, повідомляє офіційний сайт змагань.

Спортсмен подолав дистанцію за 2 хвилини 10,485 сеунды і встановив новий олімпійський рекорд.

Срібло на рахунку Сьєнки Кнегта з Голландії який відстав від переможця на 0,070 секунди. Бронзовий призер з Росії Семен Єлістратов відстав про чемпіона на 0,202 секунди.

Спортсмени збірної України в цьому виді програми участі не брали.