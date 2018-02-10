Українські лижниці обіцяють показати кращі результати в наступних гонках Олімпіади

Марина Анцибор та Тетяна Антипенко прокоментували результати свіатлону.

Наша представниця лижних гонок у змаганнях зі скіатлону Марина Анцибор, яка на ХХІІІ зимових Олімпійських іграх в південнокорейському Пхьончхані фінішувала 53-ю, прокоментувала гонку офіційному сайту НОК України.

«Траса дуже складна з затяжними підйомами. На кожній ділянці було важко», - зізналася прес-службі НОК України Марина.

Вона додала: «Можу сказати, що перший старт для мене дався непросто, але ніколи не буває легко. Сподіваюся, що наступні змагання будуть більш успішнішими. Опускати руки ми не плануємо. Будемо боротися! Вірю, ми ще покажемо гідний результат».

Нагадаємо, менше року тому Марина народила сина, день народження якого відзначатиметься якраз під час проведення найголовніших зимових стартів чотириріччя – 16 лютого.

У свою чергу, Тетяна Антипенко, яка фінішувала 45-ю, зауважила:

«Дуже складна гонка. Траса сама по собі дуже «робоча». На початку було багато підйомів, потім – рівнина. Після таких перепадів мені було дуже важко сконцентруватися й не вистачало сил продовжувати змагання. Але у другій половині гонки мені вдалося зібратися й подолати трасу», - сказала спортсменка.

Тетяна додала: «Про свій виступ скажу - можна було виступити краще. В цілому, дуже люблю «робочі» траси, де потрібно багато працювати. Це був перший старт, будемо працювати й результати будуть кращі».