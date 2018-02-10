Українські біатлоністки не потрапили в Топ-10 спринту Олімпіади

Найкраща з наших - Віта Семеренко зайняла 14-е місце.

В Пхенчхані завершилася перша біатлонна гонка в рамках Олімпіади-2018 де у жіночому спринті краща з українок Віта Семеренко фінішувала лише на 14-му місці, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка допустила один промах у передостанньому пострілі на стрільбі стоячи та швидкості також не змогла впоратися з суперницями - 54,5 секунди відставання від олімпійської чемпіонки.

Три інші наші представниці провалили і стрілянину, і рух по швидкості. У Валентини Семеренко 3 промахи і відставання від переможниці в 2 хвилини 14,7 секунди, Анастасії Меркушиної ті ж 3 промахи і відставання в +2:26.1, а у Ірини Варвинець - 5 промахів і +3:41.9. Ніхто з них не потрапив навіть у Топ-40 учасниць олімпійського спринту.

Жіноча гонка переслідування, де Віта Семеренко має примарні шанси на перемогу, відбудеться в понеділок, 12 лютого.

Чемпіонкою Олімпійських ігор в цьому виді програми стала Лаура Дальмайєр з Німеччини, яка подолала дистанцію за 21 хвилин 06,2 секунди (0 промахів). Срібло у Мартін Олсбю з Норвегії - +24,2 секунди відставання (1 промах), бронза - у Вероніки Витковою з Чехії - +25,8 (1).