Тріо лідерів визначилося в змаганнях з керлінгу олімпійського турніру в Пхенчхані
10:29, 10 лютого 2018Олімпіада
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У міксті на перемогу найбільше претендують команди Канади, Норвегії та Росії.
Збірна Норвегії обіграла Фінляндії в турнірі з керлінгу / Reuters
В Пхенчхані завершилися матчі 5-го туру олімпійського турніру з керлінгу в міксті, повідомляє офіційний сайт змагань.
В цьому турі, в матчі лідерів турнірної таблиці Канада розгромила Швейцарію - 7:2, команда Норвегії обіграла керлінгістів з Фінляндії - 7:6, олімпійські атлети Росії зуміли в додатковому 9-му енді здобути перемогу над господарями з Південної Кореї - 6:5, а збірна Китаю обіграла команду США з рахунком 6:4.
Таким чином, квартет лідерів скоротився до 3-х команд:
Канада 4/1
Норвегія 4/1
Росія 4/1
Швейцарія 3/2
Пд.Корея 2/3
Китай 2/3
США 1/4
Фінляндія 0/5
Матчі 6-го туру кругових змагань відбудуться ближче до вечора за корейським часу - о 13.05 по Києву. Центральною грою туру буде протистояння Росії та Канади.
Як повідомляв УНІАН, олімпійський турнір з керлінгу в міксті триватиме до 13 лютого.
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