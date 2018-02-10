Тріо лідерів визначилося в змаганнях з керлінгу олімпійського турніру в Пхенчхані

У міксті на перемогу найбільше претендують команди Канади, Норвегії та Росії.

В Пхенчхані завершилися матчі 5-го туру олімпійського турніру з керлінгу в міксті, повідомляє офіційний сайт змагань.

В цьому турі, в матчі лідерів турнірної таблиці Канада розгромила Швейцарію - 7:2, команда Норвегії обіграла керлінгістів з Фінляндії - 7:6, олімпійські атлети Росії зуміли в додатковому 9-му енді здобути перемогу над господарями з Південної Кореї - 6:5, а збірна Китаю обіграла команду США з рахунком 6:4.

Таким чином, квартет лідерів скоротився до 3-х команд:

Канада 4/1

Норвегія 4/1

Росія 4/1

Швейцарія 3/2

Пд.Корея 2/3

Китай 2/3

США 1/4

Фінляндія 0/5

Матчі 6-го туру кругових змагань відбудуться ближче до вечора за корейським часу - о 13.05 по Києву. Центральною грою туру буде протистояння Росії та Канади.

Як повідомляв УНІАН, олімпійський турнір з керлінгу в міксті триватиме до 13 лютого.