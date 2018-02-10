Шведська лижниця Калла стала першою олімпійською чемпіонкою Пхенчхана-2018

Спортсменка виграла скіатлон на олімпійському турнірі.

В Пхенчхані (Південна Корея) завершився розіграш першого комплекту нагород зимової Олімпіади-2018, де у жіночому скіатлоні перемогу здобула Шарлотта Калла зі Швеції, повідомляє офіційний сайт змагань.

Дистанцію 15 км (по 7,5 класичним і ковзанярським ходом) спортсменка подолала за 40 хвилин 44,9 секунди.

Другою фінішувала норвежка Маріт Бйорген (відставання в 7,8 секунди), третьою - Кріста Пармакоскі з Фінляндії (10,1).

Спортсменки довгий час йшли в єдиній лідируючій групі з 10-12 лижниць. Однак, за 3 км до фінішу Калла зробила ривок, який і став для неї переможним у цій гонці.

Українка Тетяна Антипенко фінішувала на 45-му місці (4 хвилини 46.3 секундв відставання), а Марина Анцибор - 53-й (+5:33.3).