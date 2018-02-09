"Ми не зимова країна": міністр спорту пояснив відсутність високих результатів на зимових олімпіадах

Нова інфраструктура для зимових видів спорту не будувалася десятиліттями з часів Незалежності.

Олімпійська збірна України ніколи не демонструвала високих результатів на Зимових Іграх, і Олімпіада-2018 в Пхенчхані не стане винятком.

Про це заявив міністр спорту України Ігор Жданов на своїй сторінці в Facebook, говорячи про проблеми підготовки українських олімпійців.

Він зазначив, що всього за роки Незалежності України на білих Олімпіадах нашими спортсменами здобуто лише 7 нагород. З них - дві золоті.

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"Великих успіхів у зимових видах спорту в нашій країні ніколи не було. Факторів дуже багато. Ми не зимова країна, сніг не лежить так довго, як в Норвегії чи Канаді, у нас і в січні буває плюсова температура. Історично склалося, що зимові види спорту не є масовими, як літні. Нова інфраструктура для зимових видів спорту не будувалася десятиліттями з часів Незалежності. Та, яку побудували ще за часів СРСР і залишилась нам у спадок, вже тоді не відповідала міжнародним стандартам, а деякі об'єкти були відверто небезпечні для життя", - пише міністр спорту Жданов.

При цьому він додає, що "за об’єктивними причинами", Україна не може конкурувати на рівних "зі справжньою зимовою країною Норвегією".

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри-2018 відбудуться з 9-го по 25 лютого.