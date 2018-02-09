Косплей на Олімпіаді: на церемонії відкриття помітили Кім Чен Ина у компанії із Трампом (фото)

Журналісти помітили на церемонії відкриття Ігор людей, одягнених як лідери США і КНДР.

На церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор в південнокорейському Пхьончхані фотокореспонденти помітили людей, вдягнених, як президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин.

Фотографії оприлюднило сьогодні, 9 лютого, агентство Reuters.

Зазначимо, делегація з КНДР, в тому числі сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина — Кім Е Чжон, прибула в Південну Корею на Олімпіаду. Північнокорейську делегацію очолює номінальний глава держави Кім Ен Нам.

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Церемонія розпочалася з традиційної театралізованої вистави з елементами місцевого фольклору і міфології. Корейський колорит був представлений глядачам на стадіоні і телеглядачам з усього світу.

Після театралізованої вистави відбувся парад команд, де Україну представили провідні атлети в зимових видах спорту. Всього нашу команду в Кореї будуть представляти 33 атлета. Прапороносцем збірної України в Пхенчхані стала капітан жіночої збірної з біатлону, олімпійський чемпіон Сочі-2014 Олена Підгрушна.

Олімпіада-2018 проходитиме з 9 по 25 лютого.