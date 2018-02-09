В суботу буде розіграно 5 комплектів нагород на Іграх в Пхенчххані

Перший олімпійський чемпіон визначиться в жіночих лижних гонках - скіатлоні.

У суботу в Пхенчхані (Південна Корея) будуть визначені перші чемпіони Олммпийских ігор-2018 в п'яти дисциплінах, повідомляє офіційний сайт Ігор.

Перший чемпіон буде визначено в жіночих лижних гонках - скіатлоні, на дистанції 15 км - по 7,5 км. класичним і ковзанярським ходом.

Пхенчхан-2018.

Розклад фінальних змагань.

10 лютого.

09.15 Лижні гонки. Жінки Скиатлон, 7,5+7,5 км

13.00 Ковзани. Жінки. 3000 м.

13.15 Біатлон. Жіночий спринт. 7,5 км

14.20. Шорт-трек. Чоловіки 1 500 м Фінал

15.35. Стрибки з трампліна. Чоловіки К-98. Особисті змагання

Також в цей день продовжаться попередні змагання з керлінгу (мікст), почнуться турніри з санного спорту (мужяины, одинаки 1-2 заїзди), сноуборду (чоловіки слоупстайл кваліфікація), шорт-треку (жінки 500 м кваліфікація, жінки, командна гонка 3 000 м кваліфікація) і хокею (жінки, Японія - Швеція, Швейцарія - Корея).