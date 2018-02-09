В чаші стадіону в Пхенчхані запалили Олімпійський вогонь - Ігри офіційно відкриті

Церемонію відкриття змагань завершено, попереду 16 днів спортивноі боротьби та розіграшу медалей.

В Пхенчхані (Південна Корея) в чаші стадіону був запалений Олімпійський вогонь, і піднятий олімпійський прапор - Олімпіада офіційно відкрита.

Олімпійське біле полотнище з п'ятьма переплетеними кільцями підняли під склепіння стадіону під звуки Олімпійського гімну.

А у фіналі Церемонії відкриття фігуристка Кім Ен А - олімпійська чемпіонка Ванкувера-2010 і срібний призер Сочі-2014 - прийняла факел з рук спортсменок жіночої команди Кореї з хокею з шайбою і запалила олімпійський вогонь над стадіоном.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада-2018 проходить в Пхенчхані з 9 по 25 лютого.