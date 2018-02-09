У Києві підняли Олімпійський прапор на честь відкриття Зимових ігор в Пхенчхані

У церемонії взяли участь заслужені українські олімпійці і паралімпійці.

У Києві був піднятий державний прапор України та прапор Національного Олімпійського комітету України на честь відкриття ігор ХХІІ зимової Олімпіади в південнокорейському Пхенчхані, повідомляє Дзеркало тижня.

Прапор України на площі перед обласною державною адміністрацією підняв голова КОДА Олександр Горган.

Прапор Національного олімпійського комітету урочисто несли учасники Олімпійських ігор: борець вільного стилю, срібний призер олімпійських ігор Валерій Андрійцев, борець греко-римського стилю, призер Олімпійських ігор Андрій Калашников, байдарочниця і призер Олімпійських ігор Тетяна Семикіна, яхтсменка, триразова учасниця Олімпійських ігор, дворазова бронзова призерка Олімпіади Олена Пахольчик і чемпіонка з ковзанярського спорту та учасник Олімпійських ігор в Солт-Лейк-Сіті Олена М'яких.