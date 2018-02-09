Збірна України пройшла по Олімпійському стадіоні в Пхенчхані на Церемонії відкриття (фоторепортаж)
14:35, 09 лютого 2018Олімпіада
2013
Україну на Олімпіаді-2018 представлять 33 спортсмена.
Збірна України взяла участь у церемонії відкриття Ігор-2018 / Reuters
В Пхенчхані (Південна Корея) триває церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2018, де йде парад атлетів.
Зокрема, за стадіону пройшла збірна України.
Нашу країну на цих змаганнях представляють 33 спортсмена. Українці будуть змагатися у 9 з 15 видів спорту.
Першою на старт змагань в дисципліні фрістайлу могул вийшла на старт сьогодні вранці Тетяна Петрова, яка зайняла 29-е місце в кваліфікації.
Як повідомляв УНІАН, Олімпіада в Пхенчхані-2018 проходить з 9 по 25 лютого.
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