Збірна України пройшла по Олімпійському стадіоні в Пхенчхані на Церемонії відкриття (фоторепортаж)

14:35, 09 лютого 2018
Олімпіада
2013
Збірна України взяла участь у церемонії відкриття Ігор-2018 / Reuters

Зокрема, за стадіону пройшла збірна України.

Нашу країну на цих змаганнях представляють 33 спортсмена. Українці будуть змагатися у 9 з 15 видів спорту.

Першою на старт змагань в дисципліні фрістайлу могул вийшла на старт сьогодні вранці Тетяна Петрова, яка зайняла 29-е місце в кваліфікації.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада в Пхенчхані-2018 проходить з 9 по 25 лютого.

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Теги: #Пхенчхан#Олімпіада-2018#збірна України на Олімпіаді-2018