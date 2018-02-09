В Пхенчхані відбувається церемонія відкриття Олімпіади-2018

Ігри в Пхенчхані триватимуть до 25 лютого.

В Пхенчхані (Південна Корея) почалася офіційна церемонія Відкриття зимових Олімпійських ігор-2018.

Ігри триватимуть до 25 лютого.

Спортивна проиграмма Ігор офіційно почалася ще 8 лютого, хоча жодного комлекта нагород досі не розіграно.

Подивитися церемонію Відкриття можна за цим посиланням.

На Олімпійських іграх будуть проведені змагання з 15 видів спорту, у 9 з яких братимуть участь спортсмени збірної України.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня МОК прийняв рішення, яким заборонив російським спортсменам виступати під прапором Росії на зимовій Олімпіаді 2018 року в Пхенчхані (Південна Корея).

Згідно з інформацією, причиною заборони стала програма вживання допінгу, підтримувана російською державою, факт дії якої в 2012-2015 роках Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) вважає доведеним.

Також МОК припинив членство в організації Національного олімпійського комітету Росії.

МОК вирішив не накладати повну заборону на участь росіян у літній Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро у 2016 році, делегувавши це рішення міжнародним федераціям з окремих видів спорту.

Цього разу МОК посилив вимоги, оскільки найбільш серйозні звинувачення проти Росії пов'язані з проведенням зимових Ігор 2014 року в Сочі. Раніше близько 25 російських спортсменів були позбавлені права виступити на Олімпіаді в Південній Кореї, яка пройде з 9 по 25 лютого 2018 року.

Під час церемонії відкриття Олімпіади спортсмени з КНДР та Південної Кореї виступлять під спільним прапором замість національних. "Сьогодні це знаменна віха у довгому шляху", - заявив голова МОК Томас Бах.

Північна Корея заявила про намір взяти участь в Олімпійських іграх 9 січня під час перших за два роки прямих переговорів із Південною Кореєю у прикордонному пункті Пханмунджом. КНДР також запропонувала відправити на змагання групу уболівальників, митців та шоу-команду з тхеквондо.