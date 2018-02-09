Марокканський гірськолижник: австрійці і французи здивувалися моїй швидкості

Адам Лихамеді виступить на Іграх вдруге.

Марокканський гірськолижник Адам Ламхамеді розповів про свій настрій на зимові Олімпійські ігри в Пхенчхані, повідомляє Чемпіонат з посиланням на Олімпійський канал.

«На юнацькій Олімпіаді в Інсбруку люди задавали питання: „Хто цей хлопець? У Марокко є лижники?“ Мені це навіть подобається, я відрізняюся від інших. Я ніс прапор своєї країни, тому що був єдиним представником Марокко, як і на Іграх в Сочі", - зазначив Лихмамеди.

"У минулому році на змаганнях в Казахстані австрійці і французи говорили: «Що ти тут робиш?» і „А ти досить швидкий“. Вони були здивовані, це здорово. Я хочу вразити всіх якістю свого виступу в гірськолижному спорті", - продовжив спортсмен..

"Коли я виступав в Сочі, я був ще дуже молодий. У своєму першому старті я був приголомшений. Всі мої кумири, Марсель Хиршер, були там. Тепер я буду більш розслаблений і з гордістю представлю Марокко на змаганнях", — додалися Ламхамеди.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада-2018 в Пхенчахне проходить з 9 по 25 лютого.