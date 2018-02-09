У корейському Пхенчхані йдуть останні приготування до відкриття зимової Олімпіади (відео)
10:55, 09 лютого 2018Олімпіада
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Урочиста церемонія відкриття Ігор розпочнеться о 13.00 за київським часом.
На центральному стадіоні Пхенчхана відбудуться церемонії відкриття і закриття Ігор-2018 / tsn.ua
Сьогодні в Пхенчхані (Південна Корея) відбудеться урочиста Церемонія відкриття зимових олімпійських Ігор-2018, повідомляє ТСН Проспорт.
Церемонія розпочнеться о 13.00 за київським часом.
Літаком, поїздом, і навіть на канатній дорозі Олімпійський вогонь подорожує по Південній Кореї. Його дорога триває сто один день, і дві тисячі кілометрів.
До цього дня Південна Корея готувалася майже сім років, з того дня, як в липні 2011-го отримала право проведення зимової Олімпіади.
У Південній Кореї тривають останні приготування до відкриття зимових Олімпійських ігор
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