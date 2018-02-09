У корейському Пхенчхані йдуть останні приготування до відкриття зимової Олімпіади (відео)

Урочиста церемонія відкриття Ігор розпочнеться о 13.00 за київським часом.

Сьогодні в Пхенчхані (Південна Корея) відбудеться урочиста Церемонія відкриття зимових олімпійських Ігор-2018, повідомляє ТСН Проспорт.

Церемонія розпочнеться о 13.00 за київським часом.

Літаком, поїздом, і навіть на канатній дорозі Олімпійський вогонь подорожує по Південній Кореї. Його дорога триває сто один день, і дві тисячі кілометрів.

До цього дня Південна Корея готувалася майже сім років, з того дня, як в липні 2011-го отримала право проведення зимової Олімпіади.