У корейському Пхенчхані йдуть останні приготування до відкриття зимової Олімпіади (відео)

10:55, 09 лютого 2018
Олімпіада
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На центральному стадіоні Пхенчхана відбудуться церемонії відкриття і закриття Ігор-2018 / tsn.ua

Церемонія розпочнеться о 13.00 за київським часом.

Літаком, поїздом, і навіть на канатній дорозі Олімпійський вогонь подорожує по Південній Кореї. Його дорога триває сто один день, і дві тисячі кілометрів.

До цього дня Південна Корея готувалася майже сім років, з того дня, як в липні 2011-го отримала право проведення зимової Олімпіади.

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Новина в сюжеті: Зимова Олімпіада 2018
Теги: #Пхеньян#Олімпіада-2018#Пхенчхан-2018 Церемонія відкриття