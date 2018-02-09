Збірна Швейцарії зазнала першої поразки на олімпійському турнірі з керлінгу
В Пхенчхані завершилися матчі 2-го дня олімпійського турніру з керлінгу в міксті, де команда Швейцарії після трьох перемог поспіль допустила першу осічку, повідомляє офіційний сайт змагань.
Після ранкової перемоги над командою США з рахунком 9:4, в денний сесії збірна Швейцарії поступилася команді Норвегії з мінімальним рахунком 5:6.
У свою чергу, по два матчі сьогодні виграли команди Росії, Норвегії та Канади. Всі ці команди напередодні програли по одній грі.
Після 4-х турів змагань турнірна таблиця виглядає наступним чином:
1. Канада — 3/1
1. Норвегія — 3/1
1. Росія — 3/1
1. Швейцарія — 3/1
5. Південна Корея — 2/2
6. Китай — 1/3
6. США — 1/3
8. Фінляндія — 0/4
Згідно з регламентом олімпійського турніру команди, що посіли 1-4 місця, виходять в 1/2 фіналу.
Груповий етап турніру з керлінгу в міксті триватиме до неділі, 11 лютого. Плей-офф відбудеться 12-13 лютого.