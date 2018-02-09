Збірна Швейцарії зазнала першої поразки на олімпійському турнірі з керлінгу

Команда поступилася в 4-му турі кругових змагань збірної Норвегії.

В Пхенчхані завершилися матчі 2-го дня олімпійського турніру з керлінгу в міксті, де команда Швейцарії після трьох перемог поспіль допустила першу осічку, повідомляє офіційний сайт змагань.

Після ранкової перемоги над командою США з рахунком 9:4, в денний сесії збірна Швейцарії поступилася команді Норвегії з мінімальним рахунком 5:6.

У свою чергу, по два матчі сьогодні виграли команди Росії, Норвегії та Канади. Всі ці команди напередодні програли по одній грі.

Після 4-х турів змагань турнірна таблиця виглядає наступним чином:

1. Канада — 3/1

1. Норвегія — 3/1

1. Росія — 3/1

1. Швейцарія — 3/1

5. Південна Корея — 2/2

6. Китай — 1/3

6. США — 1/3

8. Фінляндія — 0/4

Згідно з регламентом олімпійського турніру команди, що посіли 1-4 місця, виходять в 1/2 фіналу.

Груповий етап турніру з керлінгу в міксті триватиме до неділі, 11 лютого. Плей-офф відбудеться 12-13 лютого.