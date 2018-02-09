Екс-киянин Биченко посів 2-е місце в кваліфікації командного турніру Олімпіади з фігурного катання

Завершилася коротка програма у двох видах.

В Пхенчхані завершилися змагання фігуристів у короткій програмі командного турніру Олімпіади у чоловіків і спортивних пар, де перемогу здобули представники Японії і Росії, повідомляє офіційний сайт змагань.

У чоловічому одиночному катанні перемогу здобув Сома Уно з Японії, чий прокат судді оцінили в 103,25 бали. На рахунку Олексія Биченка (Ізраїль) 88,49 бала, у Патріка Чана (Канада) - 81,66.

У змагання спортивних пар перемогу здобули росіяни Євгенія Тарасова і Володимир Морозов - 80,92 бали. Канадці Меган Дюамель і Ерік Редфорд отримали від суддів 76,57, а ще одна екс-українка Олена Савченко і Бруно Масо зі збірної Німеччини отримали оцінку 75,36 бали.

Командний турнір з фігурного катання продовжиться у неділю, 11 лютого, короткою програмою в жіночому одиночному кататнии і у танцювальних дуетів, а також довільною програмою у спортивних пар.

Медалі в командному турнірі будуть розіграні 12 лютого.