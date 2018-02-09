Спортивний арбітражний суд в Лозанні відхилив позови "чистих" росіян до МОК

Шипулін, Ан, Устюгов і інші лідери команди Росії в різних видах спорту не виступлять на ОІ.

Виїзна панель Спортивного арбітражного суду (CAS) прийняла рішення по справах 45 російських спортсменів і двох тренерів, повідомляє Sportbox з посиланням на прес-реліз CAS.

Суд ухвалив рішення відхилити позови росіян до Міжнародного олімпійського комітету про це повідомив генеральний секретар CAS Матьє Ріб.

– Спеціальний підрозділ CAS відмовив в заяві 32 спортсменам, не запрошеним на Олімпіаду. А також відмовив у заяві ще 15 росіян до МОК, – сказав Ріб. – Отримання запрошень – це привілей, і це повністю відповідає інтересам МОК у справі боротьби з допінгом. Хоча Олімпійський комітет Росії був відсторонений, МОК, тим не менш, вирішив запропонувати окремим спортсменам можливість брати участь у зимових Олімпійських іграх у встановлених умовах. Це процес, призначений для винесення збалансованого рішення в рамках інтересу МОК до глобальної боротьби із допінгом і інтересам індивідуальних спортсменів з Росії. Арбітри CAS прийшли до висновку, що процес, встановлений МОК щодо створення списку запрошень російських спортсменів для участі в Олімпійських іграх, не можна назвати санкцією. Це скоріше рішення про перевірки відповідності встановленим вимогам.

Повний список спортсменів і тренерів, чиї апеляції не були задоволені виглядає наступним чином:

Віктор Ан, Володимир Григор'єв, Євген Захаров, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Артем Козлов (всі — шорт-трек), Антон Шипулін, Євген Гаранич, Катерина Юрлова-Перхт, Максим Цвєтков, Ірина Услугина, Дарина Виролайнен, Олексій Волков (біатлон), Руслан Мурашов, Катерина Шихова, Анна Юракова, Олексій Єсін, Юлія Скокова, Єлизавета Казелина, Сергій Грязцов (ковзанярський спорт), Сергій Устюгов, Гліб Ретивих (обидва — лижний спорт), Ксенія Столбова, Іван Букін (обидва — фігурне катання), Юлія Шокшуєва, Дмитро Попов, Роман Кошелєв (всі — бобслей), Михайло Науменков, Олексій Береглазов, Валерій Ничушкин, Антон Бєлов, Сергій Плотніков (всі — хокей).

13 російських спортсменів і 2 тренери: Олександр Легков, Максим Вилегжанін, Євген Бєлов, Олександр Безсмертних, Євгенія Шаповалова, Наталія Матвєєва (всі — лижні гонки), Олександр Третьяков, Олена Нікітіна, Марія Орлова (всі — скелетон), Ольга Фаткуліна, Олександр Румянцев, Артем Кузнєцов (ковзанярський спорт), Тетяна Іванова (санний спорт), а також два тренера — Альберт Демченко та Сергій Чудінов.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри-2018 проходять в Пхенчхані з 9 по 25 лютого.