Українка Петрова посіла передостаннє місце в першій кваліфікації з фрістайлу в могулі в Пхенчхані

08:06, 09 лютого 2018
Олімпіада
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Тетяна Петрова виступить на Олімпіаді / facebook.com

В Пхенчхані завершилися кваліфікаційні змагання олімпійського турніру з фрістайлу в могулі, де українська спортсменка Тетяна Петрова посіла передостаннє 29-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка за свій стрибок отримала 46,19 (6.65 + 8.04 + 31.5) бала.

Переможницею першої кваліфікації стала Перрін Ляффон з Франції - 79,72 бали. У Анді Нод з Канади - 79,60 бали, Морган Шильд з США - 77,74.

Згідно з регламентом турніру з тридцяти учасниць десять кращих безпосередньо вийшли у фінал. Ще десять фіналісток будуть визначені за результатами другої частини кваліфікації.

Кваліфікація 2 з участю 20 спортсменок, в числі яких буде Тетяна Петрова, відбудеться сьогодні пізніше - о 12.30 за київським часом (19.30).

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