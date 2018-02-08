Німець Веллінгер лідирує після першого дня у стрибках з трампліна на Олімпіаді

Спортсмен здійснив найдовший стрибок на 103 метри.

В Пхенчхані завершилися змагання першого дня в стрибках з трампліну (HS100), де лідерство захопив німець Андреас Веллінгер, повідомляє офіційний сайт змагань.

Веллінгер стрибнув на 103 метри, і отримав від суддів сумарну оцінку 133,5 бали.

Каміл Стох з Польщі в свій спробі стрибнув на 104 метри, але за техніку виконання стрибка та інші елементи отримав загальну оцінку 131,7 бали. Ще один представник Польщі Давід Кубацкі стрибнув на 104,5 метра, але його також підвела техніка виконання стрибка - 129,6 бали.

Всього у змаганнях брали участь 57 спортсменів, з яких 50 пройшли в наступне коло змагань.

Представників України у цій дисципліні не було.