Президент НОК України Бубка взяв участь у етапі естафети олімпійського вогню в Кореї

Головний олімпієць України проніс символ Ігор вулицями міста Каннин – прибережного кластеру олімпійської столиці-2018.

В переддень старту ХХІІІ зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані Сергій Бубка взяв участь в одному із завершальних етапів естафети олімпійського вогню, повідомляє прес-служба НОК України.

Головний олімпієць України проніс символ Ігор вулицями міста Каннин – прибережного кластеру олімпійської столиці-2018.

Сергія Бубку тепло вітали численні місцеві мешканці, які з нетерпінням очікують старту найголовнішої спортивної події.

Підтримати уславленого олімпійця прийшли представники української делегації на чолі з віце-прем'єр-міністром В'ячеславом Кириленком, який координує галузь спорту в Уряді і офіційно представляє керівництво держави на Іграх.

Сергій Бубка приділив максимум уваги кожному бажаючому сфотографуватися. Серед таких були й зовсім маленькі глядачі.

«Кожного разу з гордістю і особливим піднесенням несу олімпійський вогонь – символ миру, єдності, дружби та взаємоповаги. Все своє життя я присвятив спорту і ця мить, коли тримаєш в руках олімпійський факел, є особливою і неповторною», - прокоментував свою участь в естафеті Сергій Бубка.

Для легендарного спортсмена, Олімпійського чемпіона, 35-разового рекордсмена та 6-разового чемпіона світу етап естафети олімпійського вогню в Кореї став вже дванадцятим.

Вперше Сергій Бубка був факелонсцем напередодні Олімпійських ігор 2000 року в Сіднеї. Під час деяких Олімпійських естафет цю вкрай відповідальну місію уславленому українському олімпійцю доручали навіть двічі.

Пронести олімпійський факел Сергію Бубці видалось і в Києві – саме тут 5 липня 2004 року напередодні Олімпійських ігор в Афінах відбувся етап міжнародної естафети Олімпійського вогню, який був визнаний МОК одним з найкращих у світі, як за рівнем організації, так і за кількістю людей, що приєдналися до нього.