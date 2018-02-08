Збірна Швейцарії з керлінгу вийшла в лідери на Олімпіаді
15:13, 08 лютого 2018Олімпіада
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Відбувся другий тур змагань серед змішаних команд.
Турнір з керлінгу серед змішаних команд. Перший день / REUTERS
На зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані відбулися ще чотири матчі з керлінгу серед змішаних команд.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Олімпіада-2018
Пхьончхан, Республіка Корея
Дабл-мікст
Груповий раунд
2-й раунд
Фінляндія - Швейцарія - 6:7
Олімпійські атлети Росії - Норвегія - 4:3
США - Канада - 4:6
Республіка Корея - Китай - 7:8
Нагадаємо, напередодні відбулися ігри першого туру.
Після двох турів лідером змагань є команда Швейцарії.
Турнірне становище: Швейцарія – 2 перемоги, Олімпійські атлети Росії, Канада, США, Норвегія, Китай, Корея - по 1 перемозі, Фінляндія – 0 перемог.
Третій тур і четвертий тури відбудуться завтра.
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