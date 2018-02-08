Збірна Швейцарії з керлінгу вийшла в лідери на Олімпіаді

Відбувся другий тур змагань серед змішаних команд.

На зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані відбулися ще чотири матчі з керлінгу серед змішаних команд.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Олімпіада-2018

Пхьончхан, Республіка Корея

Дабл-мікст

Груповий раунд

2-й раунд

Фінляндія - Швейцарія - 6:7

Олімпійські атлети Росії - Норвегія - 4:3

США - Канада - 4:6

Республіка Корея - Китай - 7:8

Нагадаємо, напередодні відбулися ігри першого туру.

Після двох турів лідером змагань є команда Швейцарії.

Турнірне становище: Швейцарія – 2 перемоги, Олімпійські атлети Росії, Канада, США, Норвегія, Китай, Корея - по 1 перемозі, Фінляндія – 0 перемог.

Третій тур і четвертий тури відбудуться завтра.