Біля Олімпійського парку в Пхьончхані йдуть протести місцевих жителів проти участі в Іграх спортсменів КНДР

14:55, 08 лютого 2018
Олімпіада
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Жителі Південної Кореї протестують проти участі атлетів з КНДР в Олімпіаді / championat.com

Поряд з Олімпійським парком у селищі Каннин проходить демонстрація проамериканськи налаштованих корейських громадян, які рвуть плакати з Кім Чен Ином і закликають нанести превентивні удари по Північній Кореї.

В ході акції були спалені прапори КНДР і фото глави республіки Кім Чен Ина. Протестувальники вступили в конфлікт з поліцією.

Про це повідомляє «Чемпіонат».

Протест учасників демонстрації пов'язаний з прибуттям у Каннин делегації північнокорейських спортсменів.

Як раніше повідомляв УНІАН, поруч з Олімпійським селищем сьогодні почалася пожежа.

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