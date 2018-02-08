Біля Олімпійського парку в Пхьончхані йдуть протести місцевих жителів проти участі в Іграх спортсменів КНДР

Протестувальники рвуть плакати з Кім Чен Ином і прапори КНДР.

Поряд з Олімпійським парком у селищі Каннин проходить демонстрація проамериканськи налаштованих корейських громадян, які рвуть плакати з Кім Чен Ином і закликають нанести превентивні удари по Північній Кореї.

В ході акції були спалені прапори КНДР і фото глави республіки Кім Чен Ина. Протестувальники вступили в конфлікт з поліцією.

Про це повідомляє «Чемпіонат».

Протест учасників демонстрації пов'язаний з прибуттям у Каннин делегації північнокорейських спортсменів.

Як раніше повідомляв УНІАН, поруч з Олімпійським селищем сьогодні почалася пожежа.