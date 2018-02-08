Біля Олімпійського парку в Пхьончхані йдуть протести місцевих жителів проти участі в Іграх спортсменів КНДР
14:55, 08 лютого 2018Олімпіада
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Протестувальники рвуть плакати з Кім Чен Ином і прапори КНДР.
Жителі Південної Кореї протестують проти участі атлетів з КНДР в Олімпіаді / championat.com
Поряд з Олімпійським парком у селищі Каннин проходить демонстрація проамериканськи налаштованих корейських громадян, які рвуть плакати з Кім Чен Ином і закликають нанести превентивні удари по Північній Кореї.
В ході акції були спалені прапори КНДР і фото глави республіки Кім Чен Ина. Протестувальники вступили в конфлікт з поліцією.
Про це повідомляє «Чемпіонат».
Протест учасників демонстрації пов'язаний з прибуттям у Каннин делегації північнокорейських спортсменів.
Як раніше повідомляв УНІАН, поруч з Олімпійським селищем сьогодні почалася пожежа.
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