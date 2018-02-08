Поруч з Олімпійським селищем почалася велика пожежа
14:30, 08 лютого 2018Олімпіада
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Пожежа відбувається в прилеглому до Пхьончхану селищі Каннин.
Поруч з Олімпійським селищем почалася пожежа / mirror.co.uk
Поруч з Олімпійським селищем у Каннині (Південна Корея) почалася велика пожежа. Журналісти, які проживають у цьому районі, повідомили про отримання сигналу тривоги від місцевої влади. Займання почалося в споруджуваній неподалік висотній будівлі.
Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018 відбудеться у Пхьончхані 9 лютого. Змагання триватимуть до 25 лютого.
Feuer in Gangneung, in Sichtweite von Athleten - und Mediendorf. #PyeongChang2018pic.twitter.com/RGhntbn841— Thilo Неймана (@thiloneumann) February 8, 2018
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