Поруч з Олімпійським селищем почалася велика пожежа

14:30, 08 лютого 2018
Олімпіада
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Поруч з Олімпійським селищем почалася пожежа / mirror.co.uk

Поруч з Олімпійським селищем у Каннині (Південна Корея) почалася велика пожежа. Журналісти, які проживають у цьому районі, повідомили про отримання сигналу тривоги від місцевої влади. Займання почалося в споруджуваній неподалік висотній будівлі.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018 відбудеться у Пхьончхані 9 лютого. Змагання триватимуть до 25 лютого.

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