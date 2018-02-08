Поруч з Олімпійським селищем почалася велика пожежа

Пожежа відбувається в прилеглому до Пхьончхану селищі Каннин.

Поруч з Олімпійським селищем у Каннині (Південна Корея) почалася велика пожежа. Журналісти, які проживають у цьому районі, повідомили про отримання сигналу тривоги від місцевої влади. Займання почалося в споруджуваній неподалік висотній будівлі.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018 відбудеться у Пхьончхані 9 лютого. Змагання триватимуть до 25 лютого.