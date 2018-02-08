Морозна Олімпіада в Пхьончхані: глядачам видадуть шапки і грілки для рук, а парад спортсменів скоротять

Організатори розповіли, як будуть боротися з найхолоднішою погодою на Іграх за останні десятиліття.

Зимові Олімпійські ігри в Пхьончхані стануть найхолоднішими за останні кілька десятиліть. До цього найбільш холодною Олімпіадою вважалися Ігри в норвезькому Ліллехаммері в 1994-му, де середня температура становила -11 С. Останні зимові Олімпіади (Ванкувер, Турин, Сочі) були суцільно теплими.

Очікується, що під час церемонії відкриття Ігор-2018 температура буде коливатися від 2 до 5 градусів морозу, а з урахуванням сильного вітру сягатиме як мінімум 10 градусів.

Про це повідомляє Reuters.

Організатори Олімпіади-2018 скликали спеціальну прес-конференцію, присвячену погодним умовам під час Ігор.

Оскільки стадіон в Пхьончхані, на якому відбудеться церемонія відкриття, є відкритим, організатори вирішили подбати про глядачів, а також про спортсменів.

"Для всієї глядацької аудиторії передбачений компліментарний набір, що включає в себе шапочку і грілки для рук. Такий же комплект буде видаватися спортсменам", - зазначив виконавчий директор оргкомітету Олімпійських ігор-2018 Крістоф Дюбі.

Організатори намагаються також значно скоротити традиційний парад спортсменів, замість 4 годин знаходження атлетів на холоді обіцяючи лише дві.

"Існує досить надійний план організації переміщень атлетів - їм буде наданий автобус, який під'їде зовсім близько до стадіону. Крім цього, буде організовано додатковий обігрів, щоб учасникам церемонії було комфортно чекати виходу. Також в учасників параду буде можливість виїхати зі стадіону раніше, ніж закінчиться церемонія", - заявив виконавчий директор оргкомітету Дюбі.