Збірна Норвегії розповіла, навіщо команді на Олімпіаді 6 тисяч доз препаратів від астми

У медичній службі збірної все ж розраховують, що більша частина ліків, ймовірно, не буде використана і буде повернута в Норвегію.

Глава медичної служби збірної Норвегії Мона Кьелдсберг пояснила, чому команда взяла на Олімпіаду 6 тис. доз лікарських препаратів від астми.

"Це кількість доз виглядає для багатьох дуже великою. Я це розумію. Але якщо розділити, цифра не буде виглядати такою великиою. Ми зробили розрахунок, виходячи з того, що було на минулій Олімпіаді. Ми повинні бути готові охопити потреби 250 осіб, за яких ми несемо відповідальність протягом усієї Олімпіади", - сказала вона норвезькому сайту NRK.

За словами Кьелдсберг велика частина ліків, ймовірно, не буде використана і буде повернута в Норвегію.