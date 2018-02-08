Збірна Норвегії розповіла, навіщо команді на Олімпіаді 6 тисяч доз препаратів від астми
09:11, 08 лютого 2018Олімпіада
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У медичній службі збірної все ж розраховують, що більша частина ліків, ймовірно, не буде використана і буде повернута в Норвегію.
Ілюстрація \ REUTERS
Глава медичної служби збірної Норвегії Мона Кьелдсберг пояснила, чому команда взяла на Олімпіаду 6 тис. доз лікарських препаратів від астми.
"Це кількість доз виглядає для багатьох дуже великою. Я це розумію. Але якщо розділити, цифра не буде виглядати такою великиою. Ми зробили розрахунок, виходячи з того, що було на минулій Олімпіаді. Ми повинні бути готові охопити потреби 250 осіб, за яких ми несемо відповідальність протягом усієї Олімпіади", - сказала вона норвезькому сайту NRK.
За словами Кьелдсберг велика частина ліків, ймовірно, не буде використана і буде повернута в Норвегію.
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