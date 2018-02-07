Став відомий бюджет Олімпіади-2018

Цифра майже втричі менша порівняно з Сочі-2014.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах назвав бюджет Олімпійських ігор-2018 в південнокорейському Пхенчхані.

Так, він складе 2,4 мільярда доларів. Про це, а також про інші організаційні питання Бах розповів на прес-конференції напередодні Ігор передає ТСН.

"Згідно зі звітом оргкомітету, всі об'єкти Ігор-2018 готові. Вони приголомшливі і забезпечують найкращі умови для атлетів. Встановлений олімпійський рекорд для зими - 92 країни. Продано 78 відсотків квитків. І, звичайно, прекрасно працюють волонтери. Ви бачите, як Корея посміхається. Країна діє ефективно завдяки посмішкам волонтерів. Бюджет Ігор - 2,4 мільярда доларів", - заявив Бах.

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Для порівняння, бюджет Олімпіади-2014 в Сочі склав 6,5 мільярда доларів.

Зазначимо, церемонія відбудеться у п'ятницю, 9 лютого о 13:00 за київським часом.