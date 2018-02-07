Прапороносцем збірної України на відкритті Олімпіади буде Підгрушна (відео)

Олена Підгрушна - олімпійська чемпіонка Ігор 2014 року у Сочі.

Честь нести прапор України на церемонії відкриття ХХІІІ зимових Олімпійських ігор довірено олімпійській чемпіонці і капітану жіночої збірної з біатлону Олені Підгрушній.

Таке рішення було ухвалено сьогодні спортсменами під час загальнокомандних зборів Олімпійської команди України, повідомляє офіційний сайт українського НОК.

«Дуже рада, що мені випала почесна місія нести прапор України на відкритті Олімпійських ігор. Приємно, що команда підтримала мою кандидатуру. Це була мрія дитинства і тому це вдвічі радує мене», - прокоментувала Олена Підгрушна прес-службі НОК відразу після завершення командних зборів.

«Хочу попросити кожного українця – вболівайте за Україну! Навіть не дивлячись на те, що ми за тисячі кілометрів від вас кожна ваша душа, кожна посмішка, кожна радість буде підтримувати нас! Разом до перемоги!», - закликала українців наша Олімпійська чемпіонка.

Як повідомляв УНІАН, Ігри розпочнуться 9 лютого у Пхьончхані (Південна Корея).