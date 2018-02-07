Майже 70% олімпійських медалей з 1992 року у збірній Норвегії завоювали астматики - дослідження

За обсягом привезених на Олімпіаду-2018 протиастматичних препаратів норвежці значно випереджають інші країни.

Згідно з розслідуванням шведського телеканалу SVT, який представив днями документальний фільм про допінг, було виявлено, що прийом ліків від астми суттєво впливає на результати спортсменів.

Майже половину всіх олімпійських медалей у складі збірної Швеції починаючи з 1992 року завоювали спортсмени, що приймали ліки від астми. Але Швеції далеко до Норвегії, яка за останні 26 років видобула майже 70% своїх олімпійських нагород зусиллями лижників-астматиків.

За інформацією ЗМІ, олімпійська збірна Норвегії взяла з собою у Пхьончхан більше 6 тис. доз протиастматичних препаратів. Зокрема, мова йде про 1800 доз симбікорта, по 1200 доз — атровента, альвеско і айроміра (сальбутамолу), а також 360 – вентоліна. За обсягом привезених на Олімпіаду-2018 протиастматичних препаратів норвежці значно випереджають інші країни.

Про це повідомляє "Чемпіонат" з посиланням на SVT.

Вчені встановили, що постійний прийом протиастматичних препаратів стимулює у людей ріст м'язів. При цьому допустимі на даний момент дози досить високі — вживати максимальний обсяг препаратів не вимагається.

У 2016 році норвезький лижник Мартін Йонсруд Сундбю за лічені хвилини вдихнув у 10 разів більше допустимої денної норми препарату. Експерт ВАДА Вібеке Бекер зазначила, що мова йде про неймовірно високі дози. «Думаю, якщо спортсмен настільки хворий, то йому необхідно лікування, а про медалі у лижних гонках можна забути», - сказала експерт.

Лікар шведської лижної збірної Пер Андерссон не став називати точну кількість атлетів команди, що приймають ліки від астми, але зізнався, що відсоток астматиків серед лижників є значно вищим, ніж у країні в цілому. На його думку, це пов'язано з тривалим перебуванням спортсменів в горах. Андерссон додав, що багато лікарів шведської збірної також змушені приймати ліки від астми.

Відомий датський вчений Мортен Хоструп розповів журналістам, що після прийому великих доз формотерола, який використовується для лікування астми, у людини підвищується сила і спринтерська швидкість.

Науковий директор ВАДА Олів'є Рабін оцінив можливість перегляду допустимих доз препаратів: «По-перше, нам цікаві подібного роду дослідження, але їх не завжди достатньо для того, щоб переглядати регламент. Нам потрібно бути дуже уважними, необхідно володіти всією інформацією перед тим, як щось змінювати».

Варто відзначити, що напередодні журналіст шведського телеканалу SVT Хассе Свенс, який відомий викриттями спортсменів, що приймають допінг, висловив упевненість, що в Норвегії атлети регулярно приймають допінг під контролем національної федерації.