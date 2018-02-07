Сестра Кім Чен Ина відвідає Олімпіаду у Пхьончхані

У правлячій партії КНДР вона займається пропагандистською діяльністю.

Сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина - Кім Йо Ин - цього тижня відвідає Південну Корею з нагоди відкриття зимової Олімпіади в Пхьончхані. Вона перебуватиме в складі північнокорейської делегації, яку очолить формальний голова КНДР Кім Йон Нам.

Про це повідомляє DW з посиланням на міністерство об'єднання в Сеулі.

Читайте такожФормальний глава КНДР буде присутній на церемонії відкриття Олімпіади в ПхенчханіКім Йо Ин близько 30 років. Вона є високопосадовцем правлячої Трудової партії Північної Кореї, де координує пропагандистську роботу. У жовтні вона стала кандидаткою у члени Політбюро правлячої партії, головою якого є Кім Чен Ин. Кім Йо Ин часто супроводжує свого брата, коли той їздить по країні та роздає керівні вказівки. Відзначається, що Кім Йо Ин стане першою з родини керівництва КНДР, яка відвідає Південну Корею.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада в Пхьончхані розпочнеться 9 лютого. На церемонії відкриття Ігор спортсмени з двох корейських держав пройдуть разом під одним прапором - так званим прапором об'єднання. На ньому зображений світлоблакатний силует Корейського півострова на білому тлі.