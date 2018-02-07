Напівоголена активістка провела акцію протесту на Олімпіаді

Дівчина вийшла протестувати у спідній білизні на морозні вулиці Пхьончхану.

Активістка організації РЕТА (Люди за етичне ставлення до тварин) Ешлі Фруно влаштувала акцію протесту в олімпійському Пхьончхані незважаючи на 10-градусний мороз. Дівчина вийшла на вулицю у спідній білизні і рукавичках, щоб нагадати усім про жорстоке ставлення до тварин.

Активістка показувала таблички з перекресленим словом "хутро" і написами "чемпіони не носять хутро".

Про це повідомляє Reuters.

"З такою кількістю альтернатив немає жодних виправдань тим, хто носить хутро. Так, мені зараз холодно, але це ніщо порівняно з тим, що тварини переживають на хутряних фермах. Ми просимо всіх тут відмовитися від одягу з хутра", - закликала активістка.

Нагадаємо, 9 лютого в Пхьончхані відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018.