В Олімпійському селищі у Пхьончхані урочисто піднято прапор України (фотогалерея)

В рамках церемонії її учасників вітали корейською музикою та сучасними танцями.

У середу, 7 лютого, в Олімпійському селищі Пхьончхану урочисто піднято державний прапор України. Підняття державного прапору пройшло під акомпанемент гімну України на спеціалізованій площі й зібрало спортсменів та тренерів нашої олімпійської збірної.

Про це повідомляє офіційний сайт українського НОК.

Українську делегацію привітав мер Олімпійського селища, олімпійський чемпіон і член Міжнародного олімпійського комітету Ю Син Мін.

В рамках церемонії її учасників вітали корейською музикою та сучасними танцями. Наші олімпійці не втратили нагоди приміряти традиційні корейські маски.

Навіть морозна погода у Пхьончані відступила для успішного проведення церемонії, видавши найтепліший день за час прибування в Пхьончхані - температура з мінус 20 піднялася до мінус 8 й визернуло яскраве сонце.

На згадку про пам’ятну подію відбувся обмін символічними сувенірами між мером селища і українською делегацією на чолі з президентом НОК, олімпійським чемпіоном Сергієм Бубкою і шефом місії української делегації на зимових Олімпійських іграх, призеркою Олімпійських ігор Анною Сорокіною.

Сергій Бубка і Анна Сорокіна поставили свої підписи на стіні Олімпійського перемир'я.