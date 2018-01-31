Наші олімпійці змагатимуться на Олімпіаді у 9-ти з 15 видів спорту.

33 атлети представлятимуть Україну на XXIІI зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані (Південна Корея). Саме стільки спортсменів виконали умови кваліфікаційного відбору міжнародних федерацій з зимових видів спорту, виборовши відповідні ліцензії, і увійшли до заявки Олімпійської збірної України, яку затвердив МОК і Оргкомітет Ігор-2018.

Про це повідомила прес-служба НОК України.

Наші олімпійці змагатимуться на Олімпіаді у 9-ти з 15 видів спорту, а саме: у біатлоні (11 спортсменів), фігурному катанні (4 спортсмени), санному спорті (6 спортсменів), фристайлі (3 спортсмени), лижних гонках (4 спортсмени), гірськолижному спорті (2 спортсмени), сноубордингу (1 спортсмен), скелетоні (1 спортсмен) і лижному двоборстві (1 спортсмен).

З поіменним складом національної Олімпійської збірної команди України можна ознайомитись на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України за цим посиланням.

Відзначимо, що процедура формування складу збірної була наступною. Протягом 2016-2018 років спортсмени брали участь у ліцензійних змаганнях, здобуваючи необхідні бали до загального рейтингу. За підсумками ліцензійного відбору наприкінці січня міжнародні федерації підвели підсумковий рейтинг, відповідно до якого були визначені квоти спортсменів для країн. Після цього тривало підтвердження Національними олімпійськими комітетами здобутих квот і можливий перерозподіл ліцензій міжнародними федераціями з видів спорту іншим НОКам.

Відповідно до виконаних міжнародних нормативів квот і національної системи відбору федерації України з зимових видів спорту внесли пропозиції щодо поіменного списку атлетів. Склад команди затверджено Виконкомом Національного олімпійського комітету України за пропозиціями національних федерацій та після детального розгляду робочої групи з підготовки до Олімпійських ігор.

Нагадаємо, що ХХІІI зимові Олімпійські ігри відбудуться у Пхьончхані з 9-го по 25 лютого 2018 року.