Росія все ще не відповідає вимогам Всесвітнього антидопінгового кодексу - ВАДА

Всесвітня антидопінгова агенція (ВАДА) підтримала рішення МОК про заборону прапору РФ на церемонії закриття Олімпіади.

Всесвітня антидопінгова агенція (ВАДА) виступила із заявою, в якій підтримала рішення Міжнародного олімпійського комітету не відновлювати повноваження Олімпійського комітету Росії (ОКР) на церемонії закриття Олімпійських ігор у Пхьончхані.

ВАДА нагадує, що умовою відновлення ОКР в олімпійській родині була відсутність нових порушень з боку членів делегації олімпійських атлетів із Росії (ОАР).

Читайте такожНові дані про допінг росіян: у крові бронзового медаліста Ігор-2018 позамежний рівень мельдонію«Російська антидопінгова агенція (РУСАДА) все ще не відповідає вимогам Всесвітнього антидопінгового кодексу, оскільки вона все ще не виконала критеріїв Дорожньої карти відповідності, затвердженої після доведення існування в Росії систематичного маніпулювання процесом допінгового контролю», – ідеться в заяві.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) проголосував 25 лютого на підтримку заборони російським атлетам марширувати під своїм національним прапором під час церемонії закриття Олімпіади у Пхьончхані.

На зимовій Олімпіаді в Південній Кореї російські атлети були позбавлені права змагатися під прапором своєї країни. Міжнародний олімпійський комітет 5 грудня 2017 року відсторонив збірну Росії від участі в зимовій Олімпіаді-2018 року після того, як два розслідування підтвердили, що Кремль організував систему застосування допінгу в спорті.