Нові дані про допінг росіян: у крові бронзового медаліста Ігор-2018 позамежний рівень мельдонію

12:03, 26 лютого 2018
Олімпіада
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Олександр Крушельницький / РІА Новини

У допінг-пробі, яку спортсмен здав 12 лютого, концентрація забороненого препарату досягла неймовірного показника 8069 нг/мл. В пробі, зданій на наступний день, концентрація склала вже 5721 нг/мл, повідомляється на сайті суду.

У допінг-пробах російських спортсменів, які раніше були викриті у застосуванні цього препарату, концентрація речовини становила в середньому близько 100 нг/мл. Так, показник в допінг-пробі тенісистки Марії Шарапової становив 890 нг/мл, боксера Олександра Повєткіна — 72 нг/мл, ковзаняра Павла Кулижникова — 0,7 нг/мл

Крушельницький на Олімпіади-2018 завоював бронзу в дабл-міксті разом з Анастасією Бризгаловою. Пізніше результат пари був анульований, а бронзові медалі вони повернули в МОК.

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Теги: #допінг у російському спорті