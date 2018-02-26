Нові дані про допінг росіян: у крові бронзового медаліста Ігор-2018 позамежний рівень мельдонію

Спортивний арбітражний суд опублікував нову інформацію про допінгові порушення російських атлетів.

Спортивний арбітражний суд на своєму офіційному сайті представив подробиці допінгової справи російського керлінгіста Олександра Крушельницького, який був викритий у вживанні мельдонію на зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані.

У допінг-пробі, яку спортсмен здав 12 лютого, концентрація забороненого препарату досягла неймовірного показника 8069 нг/мл. В пробі, зданій на наступний день, концентрація склала вже 5721 нг/мл, повідомляється на сайті суду.

У допінг-пробах російських спортсменів, які раніше були викриті у застосуванні цього препарату, концентрація речовини становила в середньому близько 100 нг/мл. Так, показник в допінг-пробі тенісистки Марії Шарапової становив 890 нг/мл, боксера Олександра Повєткіна — 72 нг/мл, ковзаняра Павла Кулижникова — 0,7 нг/мл

Крушельницький на Олімпіади-2018 завоював бронзу в дабл-міксті разом з Анастасією Бризгаловою. Пізніше результат пари був анульований, а бронзові медалі вони повернули в МОК.