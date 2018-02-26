Наставник жіночої команди України з біатлону Велепець про провал у Пхьончхані: коли треба було тренуватися, ми хворіли

За словами головного тренера збірної, у нього не вистачило часу підвести дівчат до піку форми.

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець розповів про причини невдалого виступу команди на Олімпійських іграх.

"Напевно вже всі знають, що команда перехворіла перед Олімпіадою. Лише в Пхьончхані дівчата приступили до тренувань. Ми пропустили дуже важливий цикл підготовки. Коли треба було тренуватися, ми хворіли, а коли треба було відпочивати, ми почали тренуватися. Просто не вистачило часу всіх дівчат підвести до піку форми.

Ви бачили, як Юля Джима та Ірина Варвінець під кінець Олімпіади в естафетах показували нормальну швидкість. По Валі і Віті Семеренко це питання до Григорія Івановича Шамрая, тому що я методику для них готував тільки до вкатки, а далі вони працювали з ним.

Анастасія Меркушина показала свій звичайний рівень на Олімпіаді, ходом не додала, але там в першу чергу підвела стрільба. Що стосується Олени Підгрушної, вона спочатку їхала як запасна, а після 12 днів тренувань у Пхьончхані показала, що ще не витримує ходом на дистанції, тому ми її не поставили на естафету", - сказав Велепець в інтерв'ю XSPORT.

Нагадаємо, збірна України з біатлону провально виступила на Олімпійських іграх в Пхьончхані. Найкращим результатом стало 7-е місце жіночої команди в естафеті.

Зазначимо, що в Україні наші спортсмени пробудуть до 4 березня, а далі вирушать на заключні етапи Кубка світу.